Pierre Menes a fait une sortie remar­quée concer­nant Ugo Humbert.

Cela nous a permis de constater qu’il parlait fina­le­ment de temps en temps de tennis dans ses vidéos et sur ses réseaux sociaux.

En début de semaine, il avait même dépeint un portrait de Jannik Sinner plutôt incisif alors que l’Italien venait de déclarer forfait pour Bercy. Cela commence à 3’37 et l’Italien qui vient d’ar­river à Turin est habillé pour l’hiver.



« Il y a des limites à tout y compris à être sinistre. Je trouve le jeu de Sinner incroya­ble­ment effi­cace, il est d’ailleurs numéro 1 mondial depuis des mois donc ce n’est pas par hasard mais tu as quand même zéro émotion à voir jouer Sinner qui une sorte de machine lance balles améliorée, de plus depuis qu’il a cette affaire de dopage ses confé­rences de presse vont au delà de la langue de bois, on est dans un truc abso­lu­ment verti­gi­neux. Faut qu’il fasse atten­tion sinner car gagner des titres, des tour­nois du Grand Chelem c’est bien mais il faut aussi penser à envoyer un peu d’amour aux gens »