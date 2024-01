Tombeur de l’Américain Alex Michelsen (6−4, 6–4), Ugo Humbert a acquis sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de l’ATP 250 de Brisbane dans la souf­france, notam­ment grâce au report de son match en raison de la pluie.

« Je pense que j’ai fait une intoxi­ca­tion alimen­taire. Hier après‐midi (mardi), je me sentais super mal. J’étais content de ne pas jouer parce que j’étais vrai­ment mort. Aujourd’hui, fina­le­ment, ce n’était pas dingue non plus, je me suis échauffé 5 minutes avec Jim. On est allé voir le médecin mais ça me faisait chier de ne pas y aller (sur le court). Ça fait six semaines que je m’en­traîne, je suis ici, je préfère souf­frir qu’a­ban­donner. Du coup j’ai souf­fert mais je m’en suis sorti. Je suis fier de m’en être sorti parce que je me sens telle­ment mal. C’était un supplice d’aller sur le terrain. Mais peut‐être que ça ira un peu mieux demain (jeudi) donc c’est pour ça que je me suis forcé aussi », a raconté le numéro 1 fran­çais à L’Equipe.

Pour une place en quarts où il pour­rait poten­tiel­le­ment retrouver Rafael Nadal, Humbert affron­tera l’Australien Jordan Thompson (55e).