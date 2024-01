En confé­rence de presse après sa belle victoire contre Dominic Thiem après quasi­ment un an sans jouer, Rafael Nadal a parfai­te­ment résumé sa situa­tion actuelle.

« Je le répète, si je suis en bonne santé et que je suis capable de m’en­traîner au niveau néces­saire et de jouer des matches, les chances de rede­venir compé­titif dans un délai assez court sont plus élevées. Si je sors demain et que j’ai des problèmes, le processus sera beau­coup plus diffi­cile. L’essentiel pour moi est d’être en bonne santé. Je n’ai pas oublié comment jouer au tennis. Ce qui est diffi­cile, c’est de le mettre en pratique dans un match profes­sionnel, parce qu’en fin de compte, il faut retrouver le mouve­ment et cela prend du temps », a déclaré l’Espagnol qui va tenter d’en­chaîner en huitièmes de finale de l’ATP 250 de Brisbane contre Jason Kubler.