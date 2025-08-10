Benjamin Bonzi a réalisé un joli coup à Cincinnati.

En effet, le Français s’est imposé lors de son second tour contre l’Italien Lorenzo Musetti au terme d’un joli combat de 2h49 : 5–7, 6–4, 7–6.

Benjamin est revenu en confé­rence de presse d’après‐match sur sa victoire, et le gros travail qu’il réalise aux entrai­ne­ments pour performer ainsi :

« Gagner deux matches ici, c’est la récom­pense des entraî­ne­ments qu’on a faits. Après, ça aurait pu aussi arriver plus tard. Je n’ai fait qu’un match à Washington et à Toronto, donc on a eu le temps de travailler. On a essayé de mettre des choses en place. Je suis content de voir que ça fonc­tionne face à un joueur du top 10 qui aime dicter le jeu et qui n’est pas évident à bouger. Quand Musetti arrive à prendre le jeu à son compte avec son coup droit, ce n’est pas facile de renverser la vapeur. En revers, il varie beau­coup et n’est pas facile à atta­quer. On pourra parler de réus­site, oui, mais j’ai réussi à mettre en place ce que je voulais. »

Même si le numéro 10 mondial traverse une période creuse sur le plan des résul­tats, il ne faut pas négliger la victoire du Français.

Bonzi affron­tera au prochain tour le Grec Stefanos Tsitsipas, contre qui il ne s’est jamais imposé en trois rencontres.

Un coup à jouer pour le 63e joueur mondial, lorsque l’on sait que, ces dernières semaines, Stefanos se cherche encore, notam­ment avec son entourage.