Benjamin Bonzi a réalisé un joli coup à Cincinnati.
En effet, le Français s’est imposé lors de son second tour contre l’Italien Lorenzo Musetti au terme d’un joli combat de 2h49 : 5–7, 6–4, 7–6.
Benjamin est revenu en conférence de presse d’après‐match sur sa victoire, et le gros travail qu’il réalise aux entrainements pour performer ainsi :
« Gagner deux matches ici, c’est la récompense des entraînements qu’on a faits. Après, ça aurait pu aussi arriver plus tard. Je n’ai fait qu’un match à Washington et à Toronto, donc on a eu le temps de travailler. On a essayé de mettre des choses en place. Je suis content de voir que ça fonctionne face à un joueur du top 10 qui aime dicter le jeu et qui n’est pas évident à bouger. Quand Musetti arrive à prendre le jeu à son compte avec son coup droit, ce n’est pas facile de renverser la vapeur. En revers, il varie beaucoup et n’est pas facile à attaquer. On pourra parler de réussite, oui, mais j’ai réussi à mettre en place ce que je voulais. »
Même si le numéro 10 mondial traverse une période creuse sur le plan des résultats, il ne faut pas négliger la victoire du Français.
Bonzi affrontera au prochain tour le Grec Stefanos Tsitsipas, contre qui il ne s’est jamais imposé en trois rencontres.
Un coup à jouer pour le 63e joueur mondial, lorsque l’on sait que, ces dernières semaines, Stefanos se cherche encore, notamment avec son entourage.
Publié le dimanche 10 août 2025 à 09:45