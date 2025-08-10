Stefanos Tsitsipas semble avoir retrouvé ses bonnes vieilles habitudes.
Le Grec, qui a connu une saison jusqu’ici tumultueuse, marquée notamment par ses différends en dehors du court avec Goran Ivanisevic, une première rupture avec son père et sa séparation avec Paula Badosa, il espère retrouver un peu de stabilité.
C’est pourquoi il a décidé de faire de nouveau appel à son père en tant que coach principal.
Il est revenu, en conférence de presse d’après-match après sa victoire contre Maroszan, sur le retour de son père dans sa box :
« C’est formidable de l’avoir de retour dans l’équipe. C’est quelque chose d’insurmontable. Nous avons travaillé ensemble pendant tant d’années, nous avons tellement de bons souvenirs ensemble. Il est vrai aussi que la relation père‐fils peut parfois être un peu compliquée, je ne le nie pas. Nous avons connu des hauts et des bas, une communication parfois difficile, mais nous ne sommes pas parfaits. Je me suis confiée à lui comme jamais auparavant, et nous y travaillons. Je n’ai jamais été aussi transparente avec lui. Il était important pour moi de développer cette habitude, de mieux communiquer. Ce sont des choses importantes. C’est quelqu’un de formidable, et c’est lui qui m’a façonnée, non seulement en tant que joueuse de tennis, mais aussi en tant que personne. Je lui dois beaucoup. Je veux construire quelque chose de spécial, de mémorable et de durable dans ma carrière. »
Reste désormais à savoir si l’ancien numéro trois mondial retrouvera ou non les sommets du circuit qu’il a connus avant de chuter au classement.
Publié le dimanche 10 août 2025 à 10:15