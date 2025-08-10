Stefanos Tsitsipas semble avoir retrouvé ses bonnes vieilles habitudes.

Le Grec, qui a connu une saison jusqu’ici tumul­tueuse, marquée notam­ment par ses diffé­rends en dehors du court avec Goran Ivanisevic, une première rupture avec son père et sa sépa­ra­tion avec Paula Badosa, il espère retrouver un peu de stabilité.

C’est pour­quoi il a décidé de faire de nouveau appel à son père en tant que coach principal.

Il est revenu, en confé­rence de presse d’après-match après sa victoire contre Maroszan, sur le retour de son père dans sa box :

« C’est formi­dable de l’avoir de retour dans l’équipe. C’est quelque chose d’in­sur­mon­table. Nous avons travaillé ensemble pendant tant d’an­nées, nous avons telle­ment de bons souve­nirs ensemble. Il est vrai aussi que la rela­tion père‐fils peut parfois être un peu compli­quée, je ne le nie pas. Nous avons connu des hauts et des bas, une commu­ni­ca­tion parfois diffi­cile, mais nous ne sommes pas parfaits. Je me suis confiée à lui comme jamais aupa­ra­vant, et nous y travaillons. Je n’ai jamais été aussi trans­pa­rente avec lui. Il était impor­tant pour moi de déve­lopper cette habi­tude, de mieux commu­ni­quer. Ce sont des choses impor­tantes. C’est quel­qu’un de formi­dable, et c’est lui qui m’a façonnée, non seule­ment en tant que joueuse de tennis, mais aussi en tant que personne. Je lui dois beau­coup. Je veux construire quelque chose de spécial, de mémo­rable et de durable dans ma carrière. »

Reste désor­mais à savoir si l’ancien numéro trois mondial retrou­vera ou non les sommets du circuit qu’il a connus avant de chuter au classement.