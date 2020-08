C’est un événement. La planète tennis attendait ce moment depuis mars et la suspension du circuit en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Le Masters 1000 de Cincinnati a dévoilé son tableau des qualifications qui débutent ce jeudi. Le Tricolore Gilles Simon (54e) sera la tête de série numéro 1 et il affrontera le Japonais Taro Daniel (112e). Jérémy Chardy (59e), lui, sera tête de série numéro 2 et il sera opposé au Finlandais Emil Ruusuvuori (101e). Grégoire Barrère (95e) sera le troisième joueur français engagé dans ces qualifications et il affrontera Radu Albot (67e). Le tableau complet est disponible ci-dessous ou en cliquant ici.

Men’s qualifying. Last in was 106 pic.twitter.com/oexLIgqzwx — José Morgado (@josemorgado) August 19, 2020