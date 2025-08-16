AccueilATPATP - CincinnatiL’explication de Shelton après sa lourde défaite contre Zverev
ATP - Cincinnati

L’explication de Shelton après sa lourde défaite contre Zverev

Henri Dupont
Par Henri Dupont

-

1
Tennis - Wimbledon - ITF -

Ben Shelton, qui restait sur neuf victoires consé­cu­tives, s’est incliné cette nuit en quart de finale face à Alexander Zverev.

Le score, 6–2 6–2, reflète parfai­te­ment la rencontre, au cours de laquelle l’Américain a semblé dépassé et sans réponse.

Sur son compte Instagram, Shelton a s’est exprimé sur les raisons de sa défaite :

« J’ai fina­le­ment manqué d’essence. Des semaines formi­dables, mais je suis prêt à me lancer, New York City. »

Des propos qui semblent expli­quer en partie la lourde défaite, d’autant que l’Allemand Zverev en est désor­mais à quatre victoires consé­cu­tives contre Ben.

On retrou­vera Shelton à l’US Open, où il sera l’outsider des poten­tiels vain­queurs du tournoi.

Publié le samedi 16 août 2025 à 18:15

Article précédent
Sloane Stephens met la pres­sion sur l’US Open : « Il reste encore de l’argent à gagner »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.