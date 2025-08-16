Ben Shelton, qui restait sur neuf victoires consé­cu­tives, s’est incliné cette nuit en quart de finale face à Alexander Zverev.

Le score, 6–2 6–2, reflète parfai­te­ment la rencontre, au cours de laquelle l’Américain a semblé dépassé et sans réponse.

Sur son compte Instagram, Shelton a s’est exprimé sur les raisons de sa défaite :

« J’ai fina­le­ment manqué d’essence. Des semaines formi­dables, mais je suis prêt à me lancer, New York City. »

Des propos qui semblent expli­quer en partie la lourde défaite, d’autant que l’Allemand Zverev en est désor­mais à quatre victoires consé­cu­tives contre Ben.

On retrou­vera Shelton à l’US Open, où il sera l’outsider des poten­tiels vain­queurs du tournoi.