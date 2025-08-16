Ben Shelton, qui restait sur neuf victoires consécutives, s’est incliné cette nuit en quart de finale face à Alexander Zverev.
Le score, 6–2 6–2, reflète parfaitement la rencontre, au cours de laquelle l’Américain a semblé dépassé et sans réponse.
Sur son compte Instagram, Shelton a s’est exprimé sur les raisons de sa défaite :
« J’ai finalement manqué d’essence. Des semaines formidables, mais je suis prêt à me lancer, New York City. »
Des propos qui semblent expliquer en partie la lourde défaite, d’autant que l’Allemand Zverev en est désormais à quatre victoires consécutives contre Ben.
On retrouvera Shelton à l’US Open, où il sera l’outsider des potentiels vainqueurs du tournoi.
