AccueilATPATP - CincinnatiRyan Harrison sur la célébration d'Alcaraz : "Avez-vous déjà vu une réaction...
ATP - Cincinnati

Ryan Harrison sur la célé­bra­tion d’Alcaraz : « Avez‐vous déjà vu une réac­tion comme celle‐ci de la part d’un gars qui a remporté autant de tour­nois majeurs en quart de finale d’un Masters ? »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

-

1

Carlos Alcaraz n’en finit pas d’im­pres­sionner ses pairs.

En effet, sa célé­bra­tion lors de sa victoire en quarts de finale contre Andrey Rublev n’est pas passée inaperçue aux yeux du grand public.

Ryan Harrison, ancien joueur de tennis améri­cain dont le meilleur clas­se­ment fut la 40e place mondiale, s’est exprimé dans des propos relayés par The Tennis Gazette au sujet de l’Espagnol :

« Avez‐vous déjà vu une réac­tion comme celle‐ci de la part d’un joueur qui a remporté autant de tour­nois majeurs, en quart de finale d’un Masters ? Sans vouloir mini­miser l’occasion, pour quelqu’un qui a été numéro un mondial pendant tant de semaines et qui a remporté tant de tour­nois majeurs, regardez cette énergie ! C’est exac­te­ment sa passion pour la compé­ti­tion et ce que cela implique. Ce type respire la compétitivité. »

Une rage de vaincre et une déter­mi­na­tion qui en disent long sur les ambi­tions de Carlitos, qui ne cesse de provo­quer l’admiration.

Publié le samedi 16 août 2025 à 16:50

Article précédent
La propo­si­tion de Swiatek après sa quali­fi­ca­tion en demi‐finales : « On pour­rait peut‐être nous donner cinq secondes de plus pour utiliser la serviette et avoir plus de temps pour respirer »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.