Carlos Alcaraz n’en finit pas d’impressionner ses pairs.
En effet, sa célébration lors de sa victoire en quarts de finale contre Andrey Rublev n’est pas passée inaperçue aux yeux du grand public.
Ryan Harrison, ancien joueur de tennis américain dont le meilleur classement fut la 40e place mondiale, s’est exprimé dans des propos relayés par The Tennis Gazette au sujet de l’Espagnol :
« Avez‐vous déjà vu une réaction comme celle‐ci de la part d’un joueur qui a remporté autant de tournois majeurs, en quart de finale d’un Masters ? Sans vouloir minimiser l’occasion, pour quelqu’un qui a été numéro un mondial pendant tant de semaines et qui a remporté tant de tournois majeurs, regardez cette énergie ! C’est exactement sa passion pour la compétition et ce que cela implique. Ce type respire la compétitivité. »
Une rage de vaincre et une détermination qui en disent long sur les ambitions de Carlitos, qui ne cesse de provoquer l’admiration.
