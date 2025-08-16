Carlos Alcaraz n’en finit pas d’im­pres­sionner ses pairs.

En effet, sa célé­bra­tion lors de sa victoire en quarts de finale contre Andrey Rublev n’est pas passée inaperçue aux yeux du grand public.

Ryan Harrison, ancien joueur de tennis améri­cain dont le meilleur clas­se­ment fut la 40e place mondiale, s’est exprimé dans des propos relayés par The Tennis Gazette au sujet de l’Espagnol :

« Avez‐vous déjà vu une réac­tion comme celle‐ci de la part d’un joueur qui a remporté autant de tour­nois majeurs, en quart de finale d’un Masters ? Sans vouloir mini­miser l’occasion, pour quelqu’un qui a été numéro un mondial pendant tant de semaines et qui a remporté tant de tour­nois majeurs, regardez cette énergie ! C’est exac­te­ment sa passion pour la compé­ti­tion et ce que cela implique. Ce type respire la compétitivité. »

Une rage de vaincre et une déter­mi­na­tion qui en disent long sur les ambi­tions de Carlitos, qui ne cesse de provo­quer l’admiration.