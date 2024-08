Lauréat dans l’Ohio en livrant une belle copie en finale face à Frances Tiafoe. (7−6 (4), 6–2), le joueur italien fidèle à lui même est arrivé en confé­rence de presse calme et serein. On a bien l’im­pres­sion que son nouveau statut, sa noto­riété ne lui pèse pas. Au contraire, cela semble jouer un rôle moteur dans sa carrière.

« Ce qui change quand vous êtes n°1, c’est qu’il y a une pres­sion supplé­men­taire autour de vous. Mais je ne ressens pas l’obli­ga­tion de prouver quoi que ce soit à quiconque. En revanche, à chaque entraî­ne­ment, je reste conscient de ce que j’ai à travailler, car je sais qu’il y a beau­coup de joueurs qui me posent des problèmes. Chaque matin, je me lève en voulant être meilleur, en voulant trouver des solu­tions face à ceux qui me gênent sur le court »