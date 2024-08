Le numéro un Français Ugo Humbert connaît des diffi­cultés depuis plusieurs semaines, lui qui avait pour­tant réalisé un début de saison canon.

Battu cette nuit par Jordan Thompson dès son entrée en lice à Cincinnati (3−6, 6–3, 7–6(4)), Humbert a fait appel au kiné au début du troi­sième set, lais­sant place au doute sur sa condi­tion physique.

Des doutes confir­mées par ses décla­ra­tions chez L’Equipe, qui laissent désor­mais place à l’in­quié­tude concer­nant le 17e joueur mondial.

« Ça ne va pas très bien depuis Gstaad. Mais c’est un problème récur­rent. À Doha et Dubaï, j’avais déjà eu mal à la hanche. Mais depuis Gstaad, c’est la troi­sième fois que je me bloque le dos. J’ai la hanche complè­te­ment bloquée. Je ne prends aucun plaisir à être sur le court en étant dans cet état. Quand je prends des anti‐inflammatoires, ça passe. Mais ce n’est pas une solu­tion. Depuis Gstaad, je joue sous anti‐inflammatoires, même aux JO. Je commence à en avoir assez. Aucun plaisir. Je vais essayer d’ap­peler mon kiné pour savoir si je dois faire une pause. Il sera là lors de la semaine de prépa­ra­tion de l’US Open. Je vais conti­nuer les soins, mais je n’ai fran­che­ment pas envie d’aller sur le court pour faire un set et me bloquer. J’arrive à me battre avec ce que j’ai, mais pour quel résultat ? »