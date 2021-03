Roger Federer a perdu mais Roger Federer est satis­fait. Près de 14 mois après son dernier match offi­ciel, le Suisse s’est incliné en quarts de finale de Doha après avoir quand même obtenu une balle de match dans l’ul­time manche face au Géorgien Nikoloz Basilashvili (6–3, 1–6, 5–7). Et surtout, Roger est heureux de repartir du Qatar avec une belle victoire dans ses bagages.

« Celle‐ci (la défaite, ndlr) est super facile à digérer. Et ce n’est pas la première. Évidement que j’au­rais adoré jouer demain (vendredi), ne vous méprenez pas, mais en même temps, je suis égale­ment heureux de me reposer. Je suis content de la façon dont j’ai joué aujourd’hui et je suis content de ce que j’ai fait lors de ma victoire face à Evans. Ça fait du bien d’être de retour sur le circuit. C’est vrai­ment un retour positif pour moi. Je suis tout simple­ment content », a déclaré l’homme aux 20 titres du Grand Chelem qui se donne 24 heures avant de décider s’il prendra part au tournoi de Dubaï la semaine prochaine.