Malgré un prize money deux fois plus impor­tant qu’à Marseille qui a lieu la même semaine, le tournoi ATP 250 de Doha n’a pas réussi à concocter un plateau aussi perfor­mant qu’à l’Open 13.

Même si Denis Shapovalov et Bautista Agut, respec­ti­ve­ment tête de série une et deux, sont loin d’être des inconnus, le reste du tableau est beau­coup plus ouvert.

Outre la présence de Marin Cilic, on notera celle d’Andy Murray, invité au Qatar et opposé au Japonais Taro Daniel au premier tour avant une probable confron­ta­tion face à Bautista.

De retour de bles­sure, Arthur Rinderknech, seul joueur fran­çais présent, jouera face au Tchèque Jiri Vesely pour un premier tour plus qu’abordable.

Découvrez l’in­té­gra­lité du tableau de Doha ci‐dessous :