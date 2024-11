De passage en confé­rence de presse après sa défaite contre Casper Ruud pour ses débuts sur le Masters de Turin, Carlos Alcaraz, visi­ble­ment diminué sur le court, en a dit un peu plus sur le mal dont il souffre depuis plusieurs jours.

« Eh bien, quelques jours avant de venir ici, je suis tombé malade à la maison. Et oui, les jours où je me suis entraîné ici, je me sentais bien. Pas très bien, mais bien. Je pouvais jouer. Je sentais que je pouvais entrer dans les échanges à l’en­traî­ne­ment. Évidemment, en match, c’est tota­le­ment diffé­rent. Mais aujourd’hui (lundi), je ne me sentais pas bien. Ce matin, je me suis senti mal à l’aise dans l’es­tomac. Après de longs échanges aujourd’hui, je ne me sentais pas bien. Je ne veux pas avoir l’air de cher­cher une excuse. Mais si je me sens mal, je me sens mal. C’est ce qui s’est passé aujourd’hui. »