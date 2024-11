Aux commen­taires du match entre Carlos Alcaraz et Casper Ruud à l’oc­ca­sion du premier match de poule du groupe B sur le Masters de Turin, Alex Corretja a réagi à la défaite de son jeune compa­triote, diminué à cause d’un gros rhume.

« Toute l’équipe était assise sur le banc, les bras croisés. Ce n’est pas habi­tuel pour quel­qu’un comme Ferrero qui est toujours très impliqué dans les matchs avec Carlos. Il est évident qu’il n’est pas bien. Au tennis, il faut parfois s’adapter à des situa­tions que l’on ne peut pas toujours contrôler. Aujourd’hui (lundi), il n’a pas pu le faire, même si dans le deuxième set, il a réussi à renverser la vapeur. Il a eu ses chances et n’a pas su les saisir. On pouvait voir beau­coup de doutes dans ses gestes, dans sa façon d’agir. On pouvait voir qu’il avait des senti­ments étranges. Ce n’est pas un problème de tennis, c’est un problème de santé. S’il ne se sent pas assez fort, tout peut arriver, y compris ne pas jouer pour ne pas risquer sa présence éven­tuelle en Coupe Davis. »