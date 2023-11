Quelques jours après sa défaite face à Jannik Sinner en phase de groupe lors d’un match de très haut niveau, Novak Djokovic va donc retrouver l’Italien, ce dimanche en finale du Masters de Turin. Conscient du niveau de jeu du local et de l’énorme soutien dont il va béné­fi­cier, le numéro 1 mondial s’at­tend logi­que­ment à une rencontre compliquée.

« Je pense que notre précé­dent match est un excellent outil de prépa­ra­tion, que je vais pouvoir analyser, en compre­nant ce qu’il faut faire de mieux pour gagner de mon côté. Il a été le meilleur joueur du tournoi jusqu’à présent. Il a gagné quatre matchs sur quatre et a joué du très bon tennis. Il a évidem­ment profité de la grande vague de soutien de son public italien. Demain (dimanche), c’est la finale. Il tentera de remporter son premier trophée. Je vais tenter de remporter mon septième trophée sur ces finales ATP. J’ai déjà connu ce genre de situa­tion. J’espère que l’ex­pé­rience m’ai­dera un peu. Mais je ne pense pas que ce sera le cas, car il joue très bien et il aura le public de son côté. Je sais à quoi m’at­tendre. Je pense que le fait d’avoir déjà joué un match contre lui dans ce genre d’at­mo­sphère m’aide à mieux me préparer. La perfor­mance de ce soir (face à Alcaraz) me donne de bonnes sensa­tions avant la finale, car j’ai joué mon meilleur match du tournoi jusqu’à présent. »