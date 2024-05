En dénon­çant le compor­te­ment irres­pec­tueux de certains suppor­ters lors de son match remporté face au Français Mpetshi Perricard mardi soir, David Goffin a poussé l’or­ga­ni­sa­tion à agir.

En effet, la direc­trice du tournoi, Amélie Mauresmo a annoncé ce jeudi matin que l’al­cool sera désor­mais interdit en tribunes avec une sécu­rité renforcée. Interrogé à ce sujet après sa défaite face à Alexander Zverev au 2e tour, le Belge s’est montré un peu surpris.

« Après mon match et surtout après ma confé­rence de presse il y a deux jours, je ne sais pas combien de personnes sont venues me voir et étaient de mon côté. Des joueurs, des entraî­neurs… Je ne pensais pas que ça allait prendre de telles propor­tions et faire autant le buzz, jusqu’à prendre des mesures dans le tournoi comme Amélie Mauresmo vient de le faire. Il faut peut‐être faire atten­tion parce que quand il commence à y avoir des clans de suppor­ters qui vont de plus en plus loin, c’est toujours une esca­lade, on se dit : l’année prochaine, on fera encore autre chose. »