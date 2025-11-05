AccueilATPATP - Finals"Je prie pour qu'il soit à Turin" explique Benoit Maylin au sujet...
ATP - Finals

« Je prie pour qu’il soit à Turin » explique Benoit Maylin au sujet de Djokovic

Jean Muller
Par Jean Muller

-

12

Admiratif de l’ab­né­ga­tion du Serbe face à Tabilo, notre confrère Benoit Maylin a le don de résumer ce que pensent certains fans de ce sport magni­fique car il est clair que le Masters ne ressem­blerai à pas grand chose sans la présence du Serbe. Présence qui n’est pas garantie selon les dires de son agent.

« Mais comment fait‐il pour garder cette envie, cette volonté, cet amour du jeu ? Comment Djokovic passe d’un coup à une vitesse supé­rieure pour aligner 20 des 23 derniers points et calmer un Tabilo qui l’avait toujours battu (2 fois sur terre) ? Je prie pour qu’il soit à Turin »

Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 11:24

