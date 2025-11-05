Admiratif de l’abnégation du Serbe face à Tabilo, notre confrère Benoit Maylin a le don de résumer ce que pensent certains fans de ce sport magnifique car il est clair que le Masters ne ressemblerai à pas grand chose sans la présence du Serbe. Présence qui n’est pas garantie selon les dires de son agent.
Mais comment fait‐il pour garder cette envie, cette volonté, cet amour du jeu ?— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) November 4, 2025
Comment Djokovic passe d’un coup à une vitesse supérieure pour aligner 20 des 23 derniers points et calmer un Tabilo qui l’avait toujours battu (2 fois sur terre) ?
Je prie pour qu’il soit à Turin 🙏🏼 pic.twitter.com/eXHztdpUa4
Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 11:24