Admiratif de l’ab­né­ga­tion du Serbe face à Tabilo, notre confrère Benoit Maylin a le don de résumer ce que pensent certains fans de ce sport magni­fique car il est clair que le Masters ne ressem­blerai à pas grand chose sans la présence du Serbe. Présence qui n’est pas garantie selon les dires de son agent.

Mais comment fait‐il pour garder cette envie, cette volonté, cet amour du jeu ?

Comment Djokovic passe d’un coup à une vitesse supé­rieure pour aligner 20 des 23 derniers points et calmer un Tabilo qui l’avait toujours battu (2 fois sur terre) ?

Je prie pour qu’il soit à Turin 🙏🏼 pic.twitter.com/eXHztdpUa4 — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) November 4, 2025

« Mais comment fait‐il pour garder cette envie, cette volonté, cet amour du jeu ? Comment Djokovic passe d’un coup à une vitesse supé­rieure pour aligner 20 des 23 derniers points et calmer un Tabilo qui l’avait toujours battu (2 fois sur terre) ? Je prie pour qu’il soit à Turin »