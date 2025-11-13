Extrêmement soulagé après sa victoire contre Taylor Fritz ce jeudi, la première de sa carrière sur le Masters de Turin, Alex De Minaur semblait un peu confus lors de l’interview d’après match sur le court.
Alors que la personne chargée de l’interroger l’informait qu’il sera qualifié pour les demi‐finales en cas de victoire de Carlos Alcaraz face à Lorenzo Musetti, l’Australien n’a pas voulu la croire : « Est‐ce vrai ou pas ? Euh… Je ne sais pas, je ne te fais pas confiance pour l’instant, je vais devoir regarder ce qui se passe. »
Une réaction à la fois drôle et curieuse du 7e joueur mondial même si, quelques minutes plus tard, après avoir certainement vérifié les différents scénarios du groupe, s’est montré beaucoup plus clair : « Je vais être le fan numéro 1 de Carlos Alcaraz ce (jeudi) soir. »
Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 16:39