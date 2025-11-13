Extrêmement soulagé après sa victoire contre Taylor Fritz ce jeudi, la première de sa carrière sur le Masters de Turin, Alex De Minaur semblait un peu confus lors de l’in­ter­view d’après match sur le court.

Alors que la personne chargée de l’in­ter­roger l’in­for­mait qu’il sera qualifié pour les demi‐finales en cas de victoire de Carlos Alcaraz face à Lorenzo Musetti, l’Australien n’a pas voulu la croire : « Est‐ce vrai ou pas ? Euh… Je ne sais pas, je ne te fais pas confiance pour l’ins­tant, je vais devoir regarder ce qui se passe. »

Une réac­tion à la fois drôle et curieuse du 7e joueur mondial même si, quelques minutes plus tard, après avoir certai­ne­ment vérifié les diffé­rents scéna­rios du groupe, s’est montré beau­coup plus clair : « Je vais être le fan numéro 1 de Carlos Alcaraz ce (jeudi) soir. »