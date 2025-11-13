AccueilATPATP - FinalsLa curieuse réaction de De Minaur après sa victoire contre Fritz :...
ATP - Finals

La curieuse réac­tion de De Minaur après sa victoire contre Fritz : « C’est vrai ou pas ? Je ne te fais pas confiance pour l’ins­tant, je vais devoir regarder ce qui se passe »

Thomas S
Par Thomas S

-

696

Extrêmement soulagé après sa victoire contre Taylor Fritz ce jeudi, la première de sa carrière sur le Masters de Turin, Alex De Minaur semblait un peu confus lors de l’in­ter­view d’après match sur le court. 

Alors que la personne chargée de l’in­ter­roger l’in­for­mait qu’il sera qualifié pour les demi‐finales en cas de victoire de Carlos Alcaraz face à Lorenzo Musetti, l’Australien n’a pas voulu la croire : « Est‐ce vrai ou pas ? Euh… Je ne sais pas, je ne te fais pas confiance pour l’ins­tant, je vais devoir regarder ce qui se passe. »

Une réac­tion à la fois drôle et curieuse du 7e joueur mondial même si, quelques minutes plus tard, après avoir certai­ne­ment vérifié les diffé­rents scéna­rios du groupe, s’est montré beau­coup plus clair : « Je vais être le fan numéro 1 de Carlos Alcaraz ce (jeudi) soir. »

Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 16:39

Article précédent
Le gros aveu de Novak Djokovic : « À cause d’Alcaraz et Sinner, je doute du fait d’être capable de remporter encore un Grand Chelem »
Article suivant
Darren Cahill (coach de Sinner), qui semble répondre à Djokovic : « L’opinion est vrai­ment la forme la plus basse de la connais­sance humaine »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.