Moins de deux jours après s’être incliné dans une finale éprouvante, autant physiquement que mentalement, face à Novak Djokovic à Athènes, Lorenzo Musetti était déjà de retour sur le court ce lundi, à l’occasion du premier match groupe sur le Masters de Turin.
Opposé à Taylor Fritz, l’Italien a été globalement dominé malgré 10 balles de break sauvées sur 12 : 6–4, 6–4, en 1h40. Interrogé sur la difficulté d’enchaîner les matchs en cette fin de saison, le 9e joueur mondial n’a pas caché une certaine usure même si la fierté de disputer un tournoi aussi prestigieux est forcément présente.
« Je savais que je ne pouvais pas être à 100 % de ma forme, surtout physiquement, car mentalement, je suis vraiment heureux d’être ici. Je suis vraiment heureux et très fier de moi, de mon équipe et de ce que nous avons accompli. D’une certaine manière, je suis également très fier aujourd’hui (lundi), car avec ce que j’avais dans le corps, je pense que j’ai essayé de me battre avec ce que j’avais. Je dois dire que j’ai senti que Taylor était meilleure que moi. Si l’on analyse le match, il y a eu un break, un seul break en deux sets. Peut‐être que si j’avais réussi à faire le break dans les premiers jeux, où j’ai eu des occasions avec des balles de break, peut‐être que la fatigue aurait disparu. Mais cela, on ne le sait pas (sourire). »
Publié le lundi 10 novembre 2025 à 18:15