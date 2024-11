Ancien coach de Juan Carlos Ferrero et co‐entraîneur de Carlos Alcaraz, Antonio Martinez Cascales a accordé une inter­view à Punto de Break dans laquelle il répond à la ques­tion suivante : « Quelle est la plus grande peur que tu as avec Carlos ? »

« L’ambition est le mot clé. C’est la prin­ci­pale crainte en même temps. Qu’il ait toujours l’am­bi­tion de gagner plus de titres. Si, à 25 ans, il a toujours la même ambi­tion, alors il pour­rait finir avec un grand nombre de titres du Grand Chelem. Je me souviens d’une inter­view de Moya, il y a quelques années, à qui l’on deman­dait quelle était la plus grande diffé­rence entre lui et Rafa Nadal, et qui répon­dait que c’était l’am­bi­tion. On ne peut pas être numéro un sans ambi­tion. Il a dit que Rafa avait dix fois plus d’am­bi­tion que lui, et que l’am­bi­tion est ce qui vous pousse à conti­nuer à vous entraîner et à faire des efforts. La clé, c’est qu’il ne perde pas cette ambition. »