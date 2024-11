Alors qu’il risque une suspen­sion d’un à deux ans suite à l’appel de l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) Tribunal arbi­tral du sport (TAS), le numéro 1 mondial Jannik Sinner, toujours imper­tur­bable et qualifié pour le dernier carré du Masters, reste très confiant.

« Si je suis stressé ? Non. J’ai déjà été dans cette posi­tion trois fois. J’ai déjà connu trois audiences et j’ai à chaque fois obtenu gain de cause, ce qui est positif. Bien sûr, ce n’est pas une posi­tion dans laquelle j’aime me trouver. Mais, vous savez, je vais travailler avec tout le monde, comme je l’ai fait aupa­ra­vant, et nous verrons ce qui en sortira. Je suis très opti­miste quant à la façon dont les choses vont se dérouler. »