Défait lors de ses deux premiers matchs sur cette édition 2022 du Masters et offi­ciel­le­ment éliminé depuis mardi, Rafael Nadal avait à coeur de quitter Turin avec au moins un succès à son actif. C’est désor­mais chose faite après sa victoire ce jeudi face à Casper Ruud, déjà qualifié et assuré de la première place du groupe avant la rencontre : 7–5, 7–5, après 1h45 de jeu.

Logiquement déçu et frustré de ses pres­ta­tions depuis le début de ces finales ATP, l’Espagnol a réalisé une partie beau­coup plus consis­tante et aboutie face à un joueur qui conve­nait égale­ment mieux à son jeu.

Auteur d’un premier set presque parfait (seule­ment huit points perdus sur son service) malgré une petite frayeur lors du neuvième jeu où il a dû sauver deux balles de break, l’homme aux 22 tour­nois du Grand Chelem a réalisé un break blanc lors du 12e jeu afin de s’éviter un jeu décisif dange­reux et de prendre enfin les commandes d’une rencontre sur ce tournoi qui ne lui réussit déci­dé­ment pas.

Scénario presque iden­tique dans la deuxième manche où les deux hommes se rendaient coup pour coup sur leur mise en jeu jusqu’à ce fameux 12e jeu où comme dans le premier set, Rafa trou­vait la faille pour s’en­gouf­frer et ainsi décro­cher une première victoire sur ce tournoi des maîtres.

Masterful 👏@rafaelnadal defeats Ruud 7–5 7–5 in his final match of the week !#NittoATPFinals pic.twitter.com/y1iKnWiASA — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2022

L’honneur est sauf pour Rafael Nadal, qui n’a rien perdu de son jeu et de sa fougue et qu’on retrou­vera dans quelques jours en Amérique du Sud lors d’une tournée avec des matchs exhi­bi­tions où un certain Casper Ruud sera égale­ment de la partie…