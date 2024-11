Interrogé sur la surface à Turin, Sascha a poussé très loin son analyse. Intéressant.

« La surface est très lente. Elle est trop lente pour un court inté­rieur en dur. Je ne me plains pas parce que j’aime les surfaces lentes, j’aime les surfaces rapides. Je ne m’en préoc­cupe pas trop. Je pense qu’en ce moment, dans le tennis, nous manquons un peu de styles de jeu. La raison en est que je pense que les courts en terre battue et les courts en dur sont à peu près tous les mêmes. Ils ont presque la même vitesse, à l’ex­cep­tion de deux tour­nois cette année, à l’ex­cep­tion de Cincinnati et de Paris Bercy, parce qu’ils sont plus rapides. Les diffé­rences de surface me manquent un peu, parce qu’a­vant, il y avait une nette diffé­rence entre les courts en terre battue et les courts en dur à l’ex­té­rieur. Je pense que lorsque Roger était encore sur le circuit, c’était très diffé­rent. Il y avait de grandes, grandes diffé­rences entre un court en terre battue, un court en dur et un court en dur en salle. Cela me manque un peu en ce moment »