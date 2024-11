Au Moselle Open, après avoir battu Sonego pour son entrée en lice, Andrey Rublev s’était retiré du tournoi prétex­tant une bles­sure alors que tout le monde avait compris que, qualifié pour Turin, il ne voulait plus jouer plus long­temps à Metz.

C’est d’ailleurs ce qu’il a expliqué calme­ment en confé­rence de presse. Il en aussi profité pour répondre à Lorenzo Sonego qui avait clai­re­ment expliqué que son atti­tude était inadmissible.

« J’ai compris le senti­ment de Lorenzo mais tout est relatif. Je suis allé au Moselle Open pour me quali­fier pour le Masters. Il le savait. Il l’avait compris comme d’ailleurs les orga­ni­sa­teurs du tournoi. Quand la rumeur concer­nant le forfait de Djokovic a enflé, Casper, Alex et moi‐même, on a donc attendu. Si Djokovic avait offi­cia­lisé son absence plus tôt nous ne serions pas engagé dans ces tour­nois. Mais Nole a annoncé cela le jour de mon match. J’ai donc décidé de jouer car des fans avaient payé leurs billets. Je suis certain que si Sonego avait été à ma place, il aurait fait la même chose. »