Alexander Zverev et Novak Djokovic vont se retrouver pour la cinquième fois de la saison, et encore une fois sur dur. Le numéro 1 mondial a gagné à l’ATP Cup, l’Open d’Australie et à l’US Open, tandis que l’Allemand s’était imposé aux Jeux Olympiques. « Sacha » a dit à quel genre de match il s’at­ten­dait contre le Serbe, ce samedi à 21h à l’oc­ca­sion des demi‐finales du Masters.

« J’attends avec impa­tience le prochain match, c’est toujours inté­res­sant de jouer contre Novak. J’attends avec impa­tience une autre bataille diffi­cile. Il y aura des rallyes beau­coup plus longs que contre Hurkacz et je pense que je devrai courir davan­tage. Je vais aussi souf­frir. Tous les matchs que nous avons joués étaient très serrés et nous devons tous les deux donner le meilleur de nous‐mêmes. En fait, mes matchs contre Djokovic sont définis par un ou deux points clés. Je pense que ce ne sera pas diffé­rent cette fois‐ci », a estimé Zverev en confé­rence de presse.