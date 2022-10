Après les deux ATP 500 de la semaine dernière (Nur‐Sultan et Tokyo remportés respec­ti­ve­ment par Djokovic et Fritz), place à deux ATP 250 : Gijon et Florence. Andy Murray, présent en Espagne où il va affronter Alejandro Davidovich Fokina dès le 1er tour, a lancé un petit débat en confé­rence de presse.

« Le niveau est très élevé. Par rapport au tournoi en Italie (Florence) cette semaine, je pense que le tableau ici est plus diffi­cile. Il y a aussi beau­coup des meilleurs joueurs espa­gnols ici et il est toujours diffi­cile de jouer contre eux à domi­cile. En outre, il y a aussi plusieurs joueurs de haut niveau, comme Dominic Thiem, qui revient de bles­sure. Sebastian Korda est l’un des meilleurs jeunes joueurs du moment. Il y a aussi de très jeunes joueurs comme Martin Landaluce, c’est comme ça qu’on le dit, n’est‐ce pas (rires). Je pense qu’il a beau­coup de poten­tiel, je l’ai vu s’en­traîner ces derniers jours et je connais très bien son entraî­neur. Donc, je pense que c’est un bon tirage qui nous donnera de bons matches », a estimé le Britannique dans des propos rapportés par AS.

Voici les deux tableaux ci‐dessous… Chacun pourra juger par lui‐même.

Tableau à Gijon :

Tableau à Florence :