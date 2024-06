Si Hubert Hurkacz n’est certes pas le joueur le plus média­tique et connu du circuit, son tennis et sa régu­la­rité au plus haut niveau parle pour lui.

Qualifié pour les demi‐finales de l’ATP 500 de Halle après une victoire ce vendredi face à Marcos Giron (7−6, 6–4), le Polonais est assuré d’at­teindre ce lundi le meilleur clas­se­ment de sa carrière avec une très belle 7e place mondiale.

Interrogé à ce sujet lors de l’in­ter­view d’après match réalisée sur le cout, le parte­naire en double de Jannik Sinner a révélé des ambi­tions beau­coup plus élevées. « Je ne savais pas que c’était offi­ciel. C’est bien. Mais il reste évidem­ment six places à prendre pour devenir le numéro 1, là où se trouve Jannik Sinner en ce moment. Le clas­se­ment indique les résul­tats obtenus au cours des 12 derniers mois. Si vous pouvez l’amé­liorer petit à petit, c’est une bonne chose. »