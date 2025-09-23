Battu par un Alexander Bublik des grands jours malgré une excellente prestation, ce mardi en finale de l’ATP 250 d’Hangzhou, Valentin Royer a tenu à féliciter chaleureusement son adversaire du jour, qui réalise une magnifique saison avec déjà quatre titres au compteur.
« Man, you play some crazy tennis, it’s a joke » 😂— ATP Tour (@atptour) September 23, 2025
Royer reflects on a remarkable breakout week@HangzhouOpen | #HangzhouOpen pic.twitter.com/TJOauObEO8
« Sascha, mec, tu joues un tennis de fou, c’est une blague. Mais félicitations à toi et ton équipe cette saison irréelle, et c’est pas encore fini. J’espère qu’on aura l’opportunité de se jouer à nouveau », a déclaré Royer avant de féliciter son équipe et de lâcher quelques larmes en raison de la fatigue et de la déception.
Publié le mardi 23 septembre 2025 à 19:45