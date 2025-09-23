AccueilATPATP - HangzhouValentin Royer à Alexander Bublik après sa défaite en finale : "Mec,...
ATP - HangzhouVidéos

Valentin Royer à Alexander Bublik après sa défaite en finale : « Mec, tu joues un tennis de fou, c’est une blague »

Thomas S
Par Thomas S

-

1862

Battu par un Alexander Bublik des grands jours malgré une excel­lente pres­ta­tion, ce mardi en finale de l’ATP 250 d’Hangzhou, Valentin Royer a tenu à féli­citer chaleu­reu­se­ment son adver­saire du jour, qui réalise une magni­fique saison avec déjà quatre titres au compteur. 

« Sascha, mec, tu joues un tennis de fou, c’est une blague. Mais féli­ci­ta­tions à toi et ton équipe cette saison irréelle, et c’est pas encore fini. J’espère qu’on aura l’op­por­tu­nité de se jouer à nouveau », a déclaré Royer avant de féli­citer son équipe et de lâcher quelques larmes en raison de la fatigue et de la déception. 

Publié le mardi 23 septembre 2025 à 19:45

Article précédent
Andy Murray très honnête sur sa colla­bo­ra­tion avec Djokovic : « Au début, j’ai apprécié cette expé­rience, mais les résul­tats n’ont évidem­ment pas été à la hauteur de mes attentes, et je suis sûr que cela a été le cas pour Novak également »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.