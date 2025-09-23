Battu par un Alexander Bublik des grands jours malgré une excel­lente pres­ta­tion, ce mardi en finale de l’ATP 250 d’Hangzhou, Valentin Royer a tenu à féli­citer chaleu­reu­se­ment son adver­saire du jour, qui réalise une magni­fique saison avec déjà quatre titres au compteur.

« Man, you play some crazy tennis, it’s a joke » 😂



« Man, you play some crazy tennis, it's a joke » 😂

Royer reflects on a remar­kable brea­kout week
@HangzhouOpen | #HangzhouOpen

« Sascha, mec, tu joues un tennis de fou, c’est une blague. Mais féli­ci­ta­tions à toi et ton équipe cette saison irréelle, et c’est pas encore fini. J’espère qu’on aura l’op­por­tu­nité de se jouer à nouveau », a déclaré Royer avant de féli­citer son équipe et de lâcher quelques larmes en raison de la fatigue et de la déception.