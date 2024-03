Malgré une entrée en lice réussie sur le Masters 1000 d’Indian Wells (victoire 6–4, 6–4 face à Kypson) après son titre à Dubaï, Ugo Humbert s’est montré un peu inquiet en confé­rence de presse à cause d’une douleur persis­tante au niveau de l’ad­duc­teur droit.

Opposé ce lundi à Tommy Paul (pas avant 20h30) pour une place en huitièmes de finale, le numéro 1 trico­lore aime­rait se débar­rasser de la douleur afin d’être tota­le­ment libéré sur le court.

« Pour moi le plus impor­tant, c’est ce qu’on s’est dit avec Jérémy (Chardy, son entraî­neur) et les kinés, c’est d’es­sayer que la douleur parte. Je n’ai pas envie de traîner ça pendant des semaines et des semaines. On a essayé de gérer au mieux avec pas mal de préven­tion, des exer­cices. Je suis allé chez le kiné tous les jours, je n’ai pas beau­coup joué. J’espère que ça va aller un peu mieux. Aujourd’hui (samedi), je l’ai sentie un peu donc ça m’a fait un peu peur. Quand je joue et que c’est chaud, je ne devrais pas le sentir. C’est ce qu’il s’est passé à Dubaï la semaine dernière. Par contre, dès que je finis­sais et que ça se refroi­dis­sait, je boitais. J’en ai parlé aussi au médecin de la Fédé. Je n’ai pas envie que ça traîne. Si je me fais plus mal, ça me ferait chier. »