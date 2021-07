Le temps va commencer à manquer pour Lucas Pouille qui n’a gagné que trois matchs sur le grand circuit en 2021.

Il vient de s’in­cliner face à l’Espagnol Pedro Martinez 97ème mondial, solide joueur sur l’ocre, en trois manches : 3–6, 7–6 (4), 4–6.

A la race, le Nordiste pointe à la 176ème place.

Ce qu’il y a d’in­quié­tant c’est que malgré un niveau de jeu correct, il ne parvient toujours pas à renouer avec le succès.

La spirale est donc lancée et on ne sait pas vrai­ment où cela peut le mener d’au­tant qu’avec son clas­se­ment il aura du mal à trouver de la place prochai­ne­ment avec les Masters 1000 de Toronto et Cincinnati.