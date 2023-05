En confé­rence de presse après sa démons­tra­tion contre Alexander Zverev en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid, Carlos Alcaraz a donné son avis sur la situa­tion actuelle toujours incer­taine de Rafael Nadal à moins d’un mois du début de Roland‐Garros (28 mai 11 juin).

« Le retour de Rafa est toujours une bonne nouvelle, c’est l’un des meilleurs de l’his­toire et nous voulons le voir dans tous les tour­nois. Je le dis en tant que joueur et en tant que fan de tennis, j’aime le voir concourir et apprendre de lui. C’est dommage que nous n’ayons pas pu le voir en compé­ti­tion ces derniers mois. J’espère qu’il sera présent à Rome, puis à Roland Garros, où il sera un rival à battre. Même s’il n’a pas joué depuis l’Australie, un homme qui a gagné 14 fois un tournoi sera toujours diffi­cile à battre dans ce tournoi, même s’il arrive sans rythme de matchs. Pour lui, ce sera égale­ment compliqué, le tennis exige un rythme de compé­ti­tion, mais Rafa est Rafa, même s’il vient sans beau­coup de matchs, il montrera certai­ne­ment un niveau spec­ta­cu­laire », a estimé le numéro 2 mondial, opposé à Karen Khachanov ce mercredi pour une place dans le dernier carré dans la capi­tale espagnole.