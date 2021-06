Participer à un tournoi pendant la semaine qui précède un Grand Chelem était, par le passé, un choix très critiqué. Il semble que les choses changent puisque la joueuse tchèque Krejcikova a remporté Roland‐Garros en ayant soulevé le trophée aux IS de Strasbourg, et que Novak a gagné à Belgrade quelques jours avant son premier tour à Roland. Ces évène­ments ont visi­ble­ment marqué Daniil Medvedev qui a lui aussi décidé de changer de méthode en parti­ci­pant cette semaine au tournoi de Majorque.

« Je me souviens que tout le monde avait demandé à Novak pour­quoi il allait disputer le tournoi de Belgrade chez lui avant Roland‐Garros. Mais ensuite il est venu et a détruit tout le monde à Roland‐Garros, donc je pense que parfois, il peut être bon de se préparer avant un Grand Chelem et de gagner quelques matchs. Après son succès, il avait expliqué que cela lui avait apporté de la confiance et que jouer avant une grosse échéance était toujours un vrai plus, plus inté­res­sant que des séances d’en­trai­ne­ments. On peut pas dire que les faits ne lui ont pas donné raison. »