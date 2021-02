On en sait un peu plus sur les têtes de série pré­sentes à l’Open 13 de Marseille du 8 au 14 mars pro­chain. Et le moins que l’on puisse dire c’est que cet ATP 250 s’annonce de toute beau­té avec trois membres du top 10 confir­més pour l’événement. Jean‐François Caujolle, le direc­teur du tour­noi, a une nou­velle fois frap­pé fort. En effet, le Grec et 6e joueur mon­dial Stefanos Tsitsipas sera en lice pour un troi­sième titre consé­cu­tif. Mais le Russe Daniil Medvedev (4e joueur mon­dial) sera bien pré­sent pour l’en empê­cher et ten­ter de rem­por­ter un pre­mier tro­phée dans la cité pho­céenne. L’Italien Berrettini (10e) aura le rôle d’outsider numé­ro 1.

