Le jeune tchèque de 19 ans, Jakub Mensik, s’est exprimé avec classe et luci­dité après sa victoire en quarts de finale du Masters 1000 de Miami contre Arthur Fils, mécon­tent de la program­ma­tion.

« Je me sentais vrai­ment bien. Bien sûr, je n’ai pas joué pendant deux jours, donc le rythme et le physique étaient la clef, parce que je sais qu’Arthur a joué un match très dur et très long contre Alex (Zverev). Il a eu moins de 24 heures pour récu­pérer, ce qui était tota­le­ment diffé­rent pour moi. Mais il a très bien joué. Il a montré de bonnes perfor­mances ces dernières semaines », a déclaré celui qui affron­tera Taylor Fritz pour une place en finale.