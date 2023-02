Jannik Sinner succède à Alexander Bublik à Montpellier. Bénéficiaire d’un bye au 1er tour, il avait ensuite profité du forfait de Marton Fucsovics avant de battre Lorenzo Sonego et Arthur Fils. Et ce dimanche en finale, il a fait preuve de calme et de patience pour venir à bout de Maxime Cressy en deux sets : 7–6(3), 6–3.

La première manche suivait une certaine logique. Le Franco‐Américain n’avait concédé aucun break de la semaine. En danger sur le premier jeu du match, il dérou­lait ensuite. Sinner aussi sauvait avec brio deux balles de break. Le set se réglait dans un tie‐break excel­lem­ment maîtrisé par Sinner, plus solide et très bon en retour face au spécia­liste du service‐volée.

Gêné par des « crevasses » aux mains, Maxime Cressy se plai­gnait de douleurs dans le deuxième set mais résis­tait au mieux… Avant de fina­le­ment craquer assez logi­que­ment à cause notam­ment de quelques erreurs en volée de coup droit. Des fautes fatales face à l’Italien qui en profitait.

Jannik Sinner rempor­tait l’Open Sud de France : son 7e titre en carrière en 8 finales, son premier en 2023. Il s’ins­tal­lera au 14e rang mondial lundi.