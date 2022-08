Kyrgios : « J’aime le fait de jouer contre Federer et Nadal et que 95% des gens dans le stade les supportent. J’adore ce type de situation »

Ce qu’il y a de bien avec Nick Kyrgios depuis qu’il a décidé de marcher sur ses adver­saires sans créer un scan­dale à chaque match, c’est qu’il fait autant le spec­tacle sur le court qu’en confé­rence de presse.

Après s’en être pris aux médias pour lui avoir fabriqué une mauvaise image et surtout très éloi­gnée de la réalité, l’Australien a cette fois évoqué le public et les ambiances lors­qu’il affronte une coque­luche comme Federer ou Nadal.

« Je me fiche que les gens ne m’aiment pas et n’aiment pas le style de tennis que je joue. Je comprends cela. Aucun d’entre vous ne comprend ce que c’est que de voir les gens se faire une idée de ce que vous êtes en tant qu’être humain 95 % du temps, alors que vous ne me voyez que sur un court de tennis pendant 2 % de ma vie. J’ai juste arrêté de m’en soucier, pour être honnête. J’aime le fait de jouer contre Roger Federer ou Rafa Nadal et que 95% des fans les soutiennent. J’adore ce type de situa­tion, j’aime vrai­ment ça. »