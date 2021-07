Finaliste en titre à Newport et qualifié pour le dernier carré après une victoire rela­ti­ve­ment facile face à Jung (6–2, 6–4), Alexander Bublik, qui va affronter Kevin Anderson, s’est confié à l’issue de cette victoire avec sa simpli­cité habituelle.

« C’était ma première finale ici (en 2019, ndlr) et je voulais revenir. En plus, je ne suis pas un grand fan de l’en­traî­ne­ment, donc pour moi, une autre semaine sur un tournoi vaut mieux que de la pratique », a déclaré le Kazakh avant d’évo­quer sa person­na­lité un peu à part : « Que ce soit le tennis que vous voyez sur le court et que je produis, ou les inter­views en dehors du court, j’es­saie juste d’être moi‐même. J’essaie juste de ne pas me mettre trop de pres­sion, en pensant à qui je dois affronter. Je raconte juste des blagues et parfois, je surnomme quel­qu’un une machine ou un robot (réfé­rence au surnom qu’il a donné à Jannik Sinner lors du tournoi de Miami en mars dernier, ndrl). »