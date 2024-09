Opposé au « bombar­dier » fran­çais Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour de l’ATP 500 de Pékin, Carlos Alcaraz a eu « la bonne idée » de breaker dès le premier jeu de chaque set pour s’im­poser 6–4, 6–4.

Même s’il savait à quoi s’at­tendre, le quadruple lauréat en Grand Chelem a visi­ble­ment été impres­sionné par la puis­sance du 51e mondial.

Carlos Alcaraz : « El plan era meter tantos restos dentro como pudiera. No era nada fácil. Él metía servi­cios a 230 y 240km/h en casi cada servicio. Es un tenista muy potente, con gran servicio y grandes golpes desde el fondo pista. Se trataba de presionar al máximo en cada juego… pic.twitter.com/Douig9aK3c — Germán R. Abril (@gerebit0) September 27, 2024

« Le plan était de mettre le plus de retours possible à l’in­té­rieur. Ce n’était pas facile, car il servait à 230 ou 240 km/h sur presque tous ses services. C’est un joueur très puis­sant, avec un grand service et de grands coups depuis le fond du court. Il s’agis­sait de mettre le plus de pres­sion possible sur le jeu de retour ».