De passage en confé­rence de presse après sa victoire écra­sante face à Tallon Griekspoor en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, Carlos Alcaraz a forcé­ment été inter­rogé sur le rebon­dis­se­ment dans l’af­faire Jannik Sinner alors que l’Agence mondiale anti­do­page a décidé de faire appel auprès du Tribunal Arbitral du sport.

Et l’Espagnol semble un peu inquiet pour l’image de son sport.

« C’est un sujet très sensible pour Jannik et pour le tennis en général. Je veux dire, après que tout ait été décidé, disons, avant Cincinnati, que l’ITIA ait dit que Jannik Sinner avait dit qu’il n’avait rien fait de mal, et main­te­nant cela revient, c’est à nouveau ouvert. Je pense que ce n’est vrai­ment pas bon signe, et pas très bon pour le tennis en général. On dirait qu’il s’est passé quelque chose. Mais, vous savez, après un mois, disons, j’ai pensé que l’af­faire était close, que rien n’al­lait se repro­duire, que Jannik était inno­cent, et ils ont vu que Jannik n’avait rien fait de mal. J’ai donc commencé à y réflé­chir et à penser à moi. Ce mois‐ci, je ne savais pas exac­te­ment ce qui s’était passé. J’ai juste vu les nouvelles et ça m’a un peu surpris. Qu’est‐ce qui se passe pour que l’af­faire soit à nouveau ouverte ? Je ne sais pas comment cela va se passer dans les prochains mois. Pour le tennis, c’est sûr, ce n’est pas bon signe. »