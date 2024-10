« Contre Alcaraz, ce sera pareil que contre Sinner. Même si je perds, je veux entrer sur le court et montrer que je serai toujours là, que je me battrai toujours, que j’essaierai toujours de lui rendre la vie diffi­cile », décla­rait Daniil Medvedev à Wimbledon en juillet dernier.

Opposé à Carlos Alcaraz en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin ce mardi, Medvedev s’est battu comme un lion, a réalisé des coups assez incroyables et dans l’en­semble un très bon match. Mais pour la quatrième fois consé­cu­tive contre l’Espagnol, cela n’a pas suffi.

En grande confiance et rassuré par ses perfor­mances après son élimi­na­tion préma­turée à l’US Open, Alcaraz semble en mission et bien décidé à réaliser une grande fin de saison. Ce mardi face à l’un de ses plus concur­rents les plus coriaces, le quadruple lauréat en Grand Chelem a encore montré sa supé­rio­rité en alter­nant l’ex­cep­tionnel et parfois le moins bon, mais en donnant toujours l’im­pres­sion de pouvoir mettre un coup d’accélérateur.

Grâce à cette victoire en deux sets (7−5, 6–3 en 1h25), Alcaraz mène désor­mais 6–2 dans ses face‐à‐face avec Medvedev et affron­tera Jannik Sinner ou la surprise chinoise Bu mercredi pour tenter de remporter un 16e titre en carrière, à 21 ans.