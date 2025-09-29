Et si Daniil Medvedev, récem­ment séparé de son coach de longue date (Gilles Cervara), allait cher­cher son premier titre depuis plus de deux ans (Rome en mai 2023) ?

Il n’est plus qu’à deux matchs de mettre fin à cette longue disette après sa nouvelle victoire contre Alexander Zverev en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin.

Le jour­na­liste espa­gnol José Moron prédit quoi qu’il en soit un bel avenir au vain­queur de l’US Open 2021.

« Une ques­tion qui m’est souvent posée ces derniers temps est de savoir si je pense que Medvedev rede­viendra celui qu’il était. Je n’ai aucun doute : il reviendra. Lors de son deuxième tournoi avec ses deux nouveaux entraî­neurs, il se qualifie pour les demi‐finales en battant Zverev et avec l’envie de tout déchirer », a réagi le rédac­teur en chef de Punto de Break.

Una pregunta que recibo mucho últi­ma­mente es si creo que Medvedev volverá a ser el que fue.



Yo no tengo ninguna duda : volverá.



En su segundo torneo junto a sus dos nuevos entre­na­dores, se mete en semis super­ando a Zverev y con ganas de liarla.



pic.twitter.com/EfVJMRcW1D — José Morón (@jmgmoron) September 29, 2025

Pour une place en finale dans la capi­tale chinoise, le Russe affron­tera le jeune améri­cain Learner Tien, qui l’a battu en début de saison à l’Open d’Australie.