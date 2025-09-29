Et si Daniil Medvedev, récemment séparé de son coach de longue date (Gilles Cervara), allait chercher son premier titre depuis plus de deux ans (Rome en mai 2023) ?
Il n’est plus qu’à deux matchs de mettre fin à cette longue disette après sa nouvelle victoire contre Alexander Zverev en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin.
Le journaliste espagnol José Moron prédit quoi qu’il en soit un bel avenir au vainqueur de l’US Open 2021.
« Une question qui m’est souvent posée ces derniers temps est de savoir si je pense que Medvedev redeviendra celui qu’il était. Je n’ai aucun doute : il reviendra. Lors de son deuxième tournoi avec ses deux nouveaux entraîneurs, il se qualifie pour les demi‐finales en battant Zverev et avec l’envie de tout déchirer », a réagi le rédacteur en chef de Punto de Break.
Una pregunta que recibo mucho últimamente es si creo que Medvedev volverá a ser el que fue.— José Morón (@jmgmoron) September 29, 2025
Yo no tengo ninguna duda : volverá.
En su segundo torneo junto a sus dos nuevos entrenadores, se mete en semis superando a Zverev y con ganas de liarla.
pic.twitter.com/EfVJMRcW1D
Pour une place en finale dans la capitale chinoise, le Russe affrontera le jeune américain Learner Tien, qui l’a battu en début de saison à l’Open d’Australie.
Publié le lundi 29 septembre 2025 à 18:39