AccueilATPATP - Pékin"Quand on me demande si Daniil Medvedev reviendra celui qu'il était, je...
ATP - Pékin

« Quand on me demande si Daniil Medvedev reviendra celui qu’il était, je réponds que je n’ai aucun doute », affirme José Moron

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

224

Et si Daniil Medvedev, récem­ment séparé de son coach de longue date (Gilles Cervara), allait cher­cher son premier titre depuis plus de deux ans (Rome en mai 2023) ? 

Il n’est plus qu’à deux matchs de mettre fin à cette longue disette après sa nouvelle victoire contre Alexander Zverev en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin.

Le jour­na­liste espa­gnol José Moron prédit quoi qu’il en soit un bel avenir au vain­queur de l’US Open 2021. 

« Une ques­tion qui m’est souvent posée ces derniers temps est de savoir si je pense que Medvedev rede­viendra celui qu’il était. Je n’ai aucun doute : il reviendra. Lors de son deuxième tournoi avec ses deux nouveaux entraî­neurs, il se qualifie pour les demi‐finales en battant Zverev et avec l’envie de tout déchirer », a réagi le rédac­teur en chef de Punto de Break.

Pour une place en finale dans la capi­tale chinoise, le Russe affron­tera le jeune améri­cain Learner Tien, qui l’a battu en début de saison à l’Open d’Australie. 

Publié le lundi 29 septembre 2025 à 18:39

Article précédent
Sinner, qui a battu 10 fois son prochain adver­saire : « C’est l’un des joueurs les plus rapides que nous ayons, et avec ce court parfois assez lent, ça va être très difficile »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.