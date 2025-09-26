Alors qu’il traverse actuellement une période très compliquée et qu’il a décidé de se séparer de son coach historique, Gilles Cervera, Daniil Medvedev, auteur d’une nouvelle contre‐performance la semaine dernière à Hangzhou (battu par le Chinois, Wu), s’est un peu rassuré ce vendredi, au premier tour de l’ATP 500 de Pékin.
Facile vainqueur de Cameron Norrie (6−3, 6–4, en 1h15), le Russe a pu mettre en application les bonnes sensations ressenties à l’entraînement ces derniers jours. Mais il rester encore beaucoup de travail, comme il l’a confié lors de l’interview d’après match.
« J’ai pas mal joué. J’ai plutôt bien servi, sauf sur quelques jeux. Pareil au retour. J’ai eu beaucoup d’occasions de breaker. Je pense que je méritais de gagner en termes de plan de jeu et de statistiques. Je suis content de passer. Je peux jouer beaucoup, beaucoup mieux que ça. Mais le chemin du retour se fait étape par étape. Aujourd’hui, c’était un petit pas en avant. »
Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 13:13