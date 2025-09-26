AccueilATPATP - PékinVainqueur de Norrie, Medvedev n'est pas encore guéri : "Je peux jouer...
ATP - Pékin

Vainqueur de Norrie, Medvedev n’est pas encore guéri : « Je peux jouer beau­coup, beau­coup mieux que ça. Mais le chemin du retour se fait étape par étape »

Par Thomas S

Alors qu’il traverse actuel­le­ment une période très compli­quée et qu’il a décidé de se séparer de son coach histo­rique, Gilles Cervera, Daniil Medvedev, auteur d’une nouvelle contre‐performance la semaine dernière à Hangzhou (battu par le Chinois, Wu), s’est un peu rassuré ce vendredi, au premier tour de l’ATP 500 de Pékin.

Facile vain­queur de Cameron Norrie (6−3, 6–4, en 1h15), le Russe a pu mettre en appli­ca­tion les bonnes sensa­tions ressen­ties à l’en­traî­ne­ment ces derniers jours. Mais il rester encore beau­coup de travail, comme il l’a confié lors de l’in­ter­view d’après match. 

« J’ai pas mal joué. J’ai plutôt bien servi, sauf sur quelques jeux. Pareil au retour. J’ai eu beau­coup d’occasions de breaker. Je pense que je méri­tais de gagner en termes de plan de jeu et de statis­tiques. Je suis content de passer. Je peux jouer beau­coup, beau­coup mieux que ça. Mais le chemin du retour se fait étape par étape. Aujourd’hui, c’était un petit pas en avant. »

Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 13:13

