Déjà surpris par son niveau de jeu en huitièmes de finale du Queen’s contre Jiri Lehecka, Carlos Alcaraz s’est senti encore mieux sur le gazon londo­nien contre Grigor Dimitrov en quarts. En confé­rence de presse après sa victoire, l’Espagnol, opposé à Sebastian Korda en demies, a été l’au­teur d’une décla­ra­tion qui témoigne de sa confiance actuelle.

« Ce match a été de loin le meilleur de ma carrière sur gazon. J’ai l’im­pres­sion d’avoir beau­coup plus d’ex­pé­rience que les années précé­dentes, je me vois plus mature sur cette surface et je pense qu’en jouant plus de matchs sur gazon, je suis capable de devenir un grand joueur ici. J’essaie d’ap­prendre des meilleurs et je suis de plus en plus à l’aise. Je pense que je gagnerai au moins un Wimbledon. »