Alors qu’il avait connu un premier tour diffi­cile contre Rinderknech, Carlos Alcaraz a disposé hier du Tchèque Lehecka sans aucune diffi­culté (6−2,6−3) lançant bel et bien sa saison sur gazon.

Interrogé sur le bord du terrain à propos de ses sensa­tions sur le gazon, surface sur laquelle il a le moins d’ex­pé­rience, l’Espagnol a semblé presque surpris par le niveau très solide qu’il a affiché pendant la rencontre.

Le début donc d’une prise de confiance pour l’Espagnol, qui espère pouvoir main­tenir une telle qualité de jeu sur le reste de la saison sur herbe, lui qui affron­tera Grigor Dimitrov en quarts de finale du Queen’s.

« Après ce match, à ce niveau, les attentes changent. Je pense que je suis prêt à faire de grands résul­tats ici sur le gazon. Jouer mon premier quart de finale ici, je vais en profiter. Je profite de chaque seconde ici et, bien sûr, j’abor­derai le prochain tour avec beau­coup de confiance et j’irai jusqu’au bout. Jouer ce genre de matches, au niveau où je l’ai fait, ça me va. Je me sens très à l’aise sur le gazon, je suis donc très heureux d’ac­quérir de l’ex­pé­rience sur le gazon, d’ac­cu­muler des heures de jeu. Sachant que j’ai ce niveau, j’en suis très heureux. »