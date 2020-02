Battu en trois manches à Rio par Federic Coria après avoir remporté son 1er match sur le circuit à seulement 16 ans, la pépite espagnole Carlos Alcaraz a expliqué qu’il avait commis trop d’erreurs en début de match et qu’il était finalement un peu nerveux. Mais le gamin a déja aussi un discours digne de son grand ainé Rafael Nadal : « Les défaites sont plus importantes que les victoires car on apprend beaucoup plus » a conclut le jeune pousse avant aussi de préciser qu’il avait un vrai avantage par rapport à d’autres espoirs du tennis. Cet avantage, c’est son coach Juan Carlos Ferrero : « C’est un luxe d’avoir un entraîneur qui a été numéro 1 mondial parce qu’il apporte des choses que les autres ne peuvent pas »