Le tirage au sort du tournoi de Rio (ATP500) a donné son verdict, et le joueur brésilien âgé de 21 ans, 170ème mondial, n’est pas vraiment heureux de son tirage car il a touché le gros lot en affrontant au 1er tour Dominic Thiem : » Pour être honnête, ce n’était pas ce que j’espérais, mais je vais essayer de faire de mon mieux sur le terrain. Après je dois aussi me dire qu’au premier tour, tout le monde est nerveux donc peut-être que je pourrai tirer un avantage de cette situation. Ce sera la première fois que je affronterai un joueur du Top 10 et tout ce que je peux faire, c’est espérer que les fans me donnent le coup de pouce dont j’ai besoin pour battre Dominic. »

El main draw del ATP 500 de #RiodeJaneiro, prácticamente con los mismos jugadores del #ArgentinaOpen, salvo por #Thiem (y sin Schwartzman, claro). pic.twitter.com/XNrMZ1vHWx — Sebastián Torok (@sebatorok) February 16, 2020