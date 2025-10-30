Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head, la légende Jimmy Connors a mis en garde Alexander Zverev, toujours en quête d’un premier titre en Grand Chelem.
« Il est classé numéro 3, il fait partie du top 5, je suis sûr qu’il gagne beaucoup d’argent. Il a obtenu 95% de tout ce qu’il voulait, sauf un Grand Chelem. Pour franchir cette dernière étape, il va devoir vraiment se concentrer et faire quelques sacrifices pour se pousser un peu plus. C’est parfois difficile à faire, quand on regarde autour de soi et qu’on est le troisième meilleur joueur du monde, qu’on reçoit toutes les distinctions et que les gens vous suivent sur les réseaux sociaux. Mais quand tu raccrocheras ta raquette, tu regarderas en arrière et tu te diras : ‘J’ai gagné quelques tournois, mais je n’ai jamais remporté un Grand Chelem’. Il ne rajeunit pas, c’est donc maintenant ou jamais, car tôt ou tard, cette fenêtre se fermera. Si j’aime parler de lui, c’est parce que je pense qu’il en est capable. »
Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 12:09