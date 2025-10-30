Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head, la légende Jimmy Connors a mis en garde Alexander Zverev, toujours en quête d’un premier titre en Grand Chelem.

« Il est classé numéro 3, il fait partie du top 5, je suis sûr qu’il gagne beau­coup d’argent. Il a obtenu 95% de tout ce qu’il voulait, sauf un Grand Chelem. Pour fran­chir cette dernière étape, il va devoir vrai­ment se concen­trer et faire quelques sacri­fices pour se pousser un peu plus. C’est parfois diffi­cile à faire, quand on regarde autour de soi et qu’on est le troi­sième meilleur joueur du monde, qu’on reçoit toutes les distinc­tions et que les gens vous suivent sur les réseaux sociaux. Mais quand tu raccro­cheras ta raquette, tu regar­deras en arrière et tu te diras : ‘J’ai gagné quelques tour­nois, mais je n’ai jamais remporté un Grand Chelem’. Il ne rajeunit pas, c’est donc main­te­nant ou jamais, car tôt ou tard, cette fenêtre se fermera. Si j’aime parler de lui, c’est parce que je pense qu’il en est capable. »