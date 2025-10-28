AccueilATPATP - Rolex Paris MastersDaniil Medvedev : "Je me suis souvent demandé s'il valait mieux atteindre...
ATP - Rolex Paris Masters

Daniil Medvedev : « Je me suis souvent demandé s’il valait mieux atteindre la finale d’un tournoi du Grand Chelem ou remporter un titre en ATP 250. Et c’est proba­ble­ment mieux d’être en finale d’un Grand Chelem »

Thomas S
Par Thomas S

-

289

Si Daniil Medvedev a dû attendre 29 mois, soit 882 jours, pour remporter son premier trophée depuis le Masters 1000 de Rome en 2023, cela ne semblait pas trop le perturber si l’on en croit ses propos avant son entrée en lice sur le Rolex Paris Masters.

Mais ce titre acquis il y a 10 jours sur l’ATP 250 d’Almaty, au Kazakhstan, a sans aucun doute fait énor­mé­ment de bien au Russe, quelques semaines seule­ment après avoir décidé de se séparer de son staff et notam­ment de son entraî­neur histo­rique, Gilles Cervara.

« Je me suis souvent demandé s’il valait mieux atteindre la finale d’un tournoi du Grand Chelem ou remporter un titre ATP 250. Et c’est proba­ble­ment mieux d’être en finale d’un Grand Chelem, alors  je n’ai pas trop pensé à ces plus de 882 jours sans gagner de tournoi. Pour l’ins­tant, je me sens bien, même si c’est vrai que lors­qu’on m’a annoncé le nombre de mes victoires consé­cu­tives, j’ai été un peu surpris. Je ne pensais pas que cela faisait si long­temps depuis la dernière fois. D’une certaine manière, cela me motive à recom­mencer, en espé­rant ne pas avoir à attendre aussi longtemps. »

Publié le mardi 28 octobre 2025 à 13:10

Article précédent
Benjamin Balleret, frère et coach de Valentin Vacherot, qui a balayé le 18e mondial : « Je pense qu’il se sent légi­time. Il n’a rien à prouver à personne »
Article suivant
Sinner sort de sa réserve à propos des tour­nois du Grand Chelem : « Lorsqu’ils nous ont dit qu’ils ne pouvaient pas donner suite à nos propo­si­tions, nous avons été déçus »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.