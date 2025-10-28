Si Daniil Medvedev a dû attendre 29 mois, soit 882 jours, pour remporter son premier trophée depuis le Masters 1000 de Rome en 2023, cela ne semblait pas trop le perturber si l’on en croit ses propos avant son entrée en lice sur le Rolex Paris Masters.

Mais ce titre acquis il y a 10 jours sur l’ATP 250 d’Almaty, au Kazakhstan, a sans aucun doute fait énor­mé­ment de bien au Russe, quelques semaines seule­ment après avoir décidé de se séparer de son staff et notam­ment de son entraî­neur histo­rique, Gilles Cervara.

« Je me suis souvent demandé s’il valait mieux atteindre la finale d’un tournoi du Grand Chelem ou remporter un titre ATP 250. Et c’est proba­ble­ment mieux d’être en finale d’un Grand Chelem, alors je n’ai pas trop pensé à ces plus de 882 jours sans gagner de tournoi. Pour l’ins­tant, je me sens bien, même si c’est vrai que lors­qu’on m’a annoncé le nombre de mes victoires consé­cu­tives, j’ai été un peu surpris. Je ne pensais pas que cela faisait si long­temps depuis la dernière fois. D’une certaine manière, cela me motive à recom­mencer, en espé­rant ne pas avoir à attendre aussi longtemps. »



