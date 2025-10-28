Si Daniil Medvedev a dû attendre 29 mois, soit 882 jours, pour remporter son premier trophée depuis le Masters 1000 de Rome en 2023, cela ne semblait pas trop le perturber si l’on en croit ses propos avant son entrée en lice sur le Rolex Paris Masters.
Mais ce titre acquis il y a 10 jours sur l’ATP 250 d’Almaty, au Kazakhstan, a sans aucun doute fait énormément de bien au Russe, quelques semaines seulement après avoir décidé de se séparer de son staff et notamment de son entraîneur historique, Gilles Cervara.
« Je me suis souvent demandé s’il valait mieux atteindre la finale d’un tournoi du Grand Chelem ou remporter un titre ATP 250. Et c’est probablement mieux d’être en finale d’un Grand Chelem, alors je n’ai pas trop pensé à ces plus de 882 jours sans gagner de tournoi. Pour l’instant, je me sens bien, même si c’est vrai que lorsqu’on m’a annoncé le nombre de mes victoires consécutives, j’ai été un peu surpris. Je ne pensais pas que cela faisait si longtemps depuis la dernière fois. D’une certaine manière, cela me motive à recommencer, en espérant ne pas avoir à attendre aussi longtemps. »
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 13:10