De passage en confé­rence de presse avant son entrée en lice sur le Masters 1000 de Paris, Novak Djokovic a abordé de nombreux sujets comme celui de sa rela­tion avec son entraî­neur, Goran Ivanisevic, et le reste de son équipe. Et le Serbe n’a pas pu s’empêcher de faire de l’humour.

« Goran et le reste de l’équipe essaient de trouver de nouvelles façons de me motiver, mais ils n’ont pas beau­coup réussi jusqu’à présent (rires). Avec Goran, nous nous amusons beau­coup, nous sommes de grands amis. Nous entre­te­nons une rela­tion profes­sion­nelle. Le problème que nous avons, à cause du succès des joueurs croates et serbes au cours des 30 dernières années, nous nous trou­vons malheu­reu­se­ment dans une situa­tion où la plupart des arbitres comprennent les gros mots (rires). Donc il faut jouer un peu, il faut utiliser l’argot, créer de nouveaux mots, mais quand tu es épuisé, tu ne penses pas à créer. »