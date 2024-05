P2H est de retour après une bles­sure et une période très diffi­cile émotion­nel­le­ment car son fils a long­temps été hospi­ta­lisé. Il revient une nouvelle fois sur cette épreuve ce matin dans l’Equipe tout en parlant aussi de tennis puis­qu’il aura l’hon­neur d’af­fronter Novak Djokovic au premier tour.

« Sa forme, c’est son problème à lui. Mais je suis sûr que ça reste le Djoko des Grands Chelems. Ce n’est pas que je m’en moque, mais je vais être concentré sur ma perfor­mance. Je l’avais joué pour l’un de mes premiers matches sur le circuit au 2e tour à Bercy en 2013 en sortant des qualifs (7−6, 6–3), ma première appa­ri­tion à la télé et aux yeux du grand public. Et je le rejoue à Paris plus de dix ans après… C’était tout neuf et je m’étais retrouvé à avoir deux balles de set contre lui. Je suis heureux de partager à nouveau le terrain avec lui. C’est quel­qu’un que j’ap­précie, qui force le respect par son niveau de jeu et son état d’es­prit. C’est le numéro 1 mondial, quoi. »